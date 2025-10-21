Започва превантивен ремонт в платното за София на 7-километров участък от магистрала „Хемус“ между 23-и и 30-и километър. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

При изпълнение на дейностите трафикът в отсечката ще бъде напълно ограничен. Движението ще преминава двупосочно в платното за Варна, в което ще са обособени по една лента за Варна и една за пътуващите към столицата. В края на седмицата, когато трафикът е по-интензивен ще се въвежда реверсивно движение. В петък и събота ще се осигуряват две ленти за пътуващите към Варна и една за трафика към столицата.

В неделя и понеделник ще има две ленти в посока София и една за Варна. При необходимост за осигуряване на по-безопасно пътуване, за улеснение на шофьорите и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други мерки в организацията на движение.

Технологичният проект за ремонт на участъка предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка, полагане на геомрежа, попълване на банкети, отводнителни и други дейности. При добри метеорологични условия прогнозният срок за завършване на ремонта в отсечката между 23-и и 30-и км е до 15 ноември, съобщават още от АПИ.

От АПИ припомнят, че в момента на магистралата се ремонтира платното за София и в участъка между село Яна и входа на София (от км 0 до 8-и км). При ремонта ѝ също се организира реверсивно движение в края на работната седмица.

Всеки петък до края на октомври от 16:00 ч. до 20:00 ч. има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София се пренасочва от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.

Във всички съботи до края на месеца от 8:00 ч. до 12:00 ч. ще бъдат осигурени две ленти за пътуващите към Варна, като движението в посока към столицата ще преминава по обходен маршрут от пътен възел „Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до София.

В неделя от 15:00 ч. до 20:00 ч. и в понеделник от 6:30 ч. до 11:00 ч. ще има две ленти за движение в посока София. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел „Яна“, откъдето ще продължава по магистралата. Предвижда се до приключване на ремонта на участъка от гара Яна до София всеки уикенд да се въвежда реверсивно движение. Прогнозният срок за завършване на строителните работи в платното за София е 31 октомври.

От АПИ се извиняват за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Пътноподдържащата фирма работи активно по ремонтите по магистралите в страната. Опитват се всички ремонти да приключат предсрочно, до края на месеца, каза миналата седмица на брифинг пред медиите инж. Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика“ към АПИ. Той апелира шофьорите да карат внимателно.

