Информация за всички, на които им предстои пътуване през уикенда. Промени в организацита на движението по магистралите "Тракия" и "Хемус". На места са осигурени и обходни маршрути.

В Софийска област на магистрала "Тракия" ремонти се случват в участъка на 24 и 23 км. в платното за Бургас.

В област Пазарджик се работи между 90-ти и 98-и км в платното за София. Строителни дейности в платното за Бургас се извършват и в участъци от областите Стара Загора и Сливен, съответно между 208-ми и 218-ти км, и 262-ри и 273-ти км.

Снимка: bTV

По магистрала "Хемус" пък всеки петък до края на октомври от 16 ч. до 20 ч. ще има две ленти за движение в посока Варна. Трафикът за София ще се пренасочва от пътен възел "Яна" по път 1 - през Горни и Долни Богров.

Всяка събота до края на месеца от преди обяд ще има две ленти за пътуващите за Варна, а движещите се за София ще преминават по обходния маршрут.

В неделя от 15ч . до 20 ч. и в понеделник ще има две ленти за движение в посока София.

