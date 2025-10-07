dalivali.bg
Започва изплащането на пенсиите

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври

Снимка: iStock

Публикувано в  06:40 ч. 07.10.2025 г.

Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции ще започне от днес и ще завърши на 20 октомври (понеделник).

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. Това съобщиха от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).

Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).  

Облекчение за пенсионерите: Ще получават парите си от всяка поща в едно населено място без заявление

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика „Календар на плащанията“.

Излезе резултатът от кръвната проба на рали пилота Нейко Нейков

Драгомир Стойнев: Може да се окаже, че нито една постройка в „Елените“ няма Акт 16

Василев, Петков и Бориславова искаха да дадат показания в Антикорупционната комисия, отказаха им

3 месеца партита и купони: Спасяват живота на мъж, станал милионер с печалба от лотария (СНИМКИ)

Червен код за порои във вторник – 7 октомври

