Исканията на транспортния бранш към правителството не могат да бъдат изпълнени, а политическият елемент в тях ще доведе до нова криза в управлението на страната. Това става ясно от запис, с който bTV разполага, и за който се твърди, че е от провалилата се среща на протестиращите браншовици с властта вчера в Министерския съвет. Тогава превозвачите си тръгнаха възмутени от поведението на премиера Кирил Петков.

В записа, чиято достоверност bTV не може да потвърди, глас, приличащ на този на министър-председателя подробно обяснява ситуацията, в която е държавата. Директно е адресирано едно от основните искания – падане на акциза на горивата.

„Нашата ставка е най-ниската разрешена. Казах (на Европейски съвет – б.р.) „временно, за малко, докато е криза“, но този тип решения се вземат с мнозинство и много министър-председатели скочиха: „Ако разрешим на България, всички наши опозиционни партии ще искат същото да се случи в нашите страни, това е огромна дупка за бюджета“. Тази дерогация в този момент няма как да се случи“, обяснява „Кирил Петков“.

Той разказва и за споделеното му от румънския президент – след опит на Букурещ да свали акциза без да предупреди Брюксел, цените първо бързо са „наваксали" нагоре намалената ставка, а след това ЕС е заплашил с големи санкции. Въпреки това, мъжки глас, който се представя за Йордан Арабаджиев, повтаря исканията на бранша, като подчертава, че има писмо от еврокомисар, че е възможно падане на акциза за 6 месеца, а също и премахване на биодобавката. Протест на превозвачите блокира някои от големите градове (ОБЗОР) Исканията – да се намали цената на горивата По думите му на бранша не е било обърнато внимание, а даже и са се увеличили тол таксите: „Ние бяхме оприличени на камионите, които не искат да плащат и ще плащат (…) Допълнихме исканията си с искане за оставка на министрите Асен Василев, Гроздан Караджов и Николай Събев". Глас, приличащ на този на Събев, припомня, че до момента е имало голям брой срещи, на които са били обсъдени конкретни мерки, включително – по-добри условия за работа на бранша в източно направление: „Независимо от всички тези усилия, вие излязохте на протест, т.е. не сте имали желание да преговаряме, вие сте искали да излезете с жилетките. Никой не ви ограничава да протестирате, но нека да преценим цялата тази ситуация – цялата криза е за български народ". „Кирил Петков" отбелязва: „Държавата не е нищо повече от преразпределител на пари. Ние не изкарваме пари, аз нямам пари за даване – ако имам пари за даване, те са от моята заплата. Ние имаме задължение да използваме парите на данъкоплатците по най-разумния начин".