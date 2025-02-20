Зам.-кметът на Община Видин по строителството Найден Йонов е задържан за длъжностно престъпление.

За bTV кметът Огнян Ценков съобщи, че зам.-кметът е освободен от длъжност в края на миналата седмица.

Проверката срещу Йонов е от ноември миналата година и е започната от Комисията за противодействие на корупцията.

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Досъдебното производство срещу него е за това, че като длъжностно лице е нарушил служебните си задължения.

Целта е била да набави облага за местно юридическо лице, от което са могли да настъпят немаловажни вредни последици.

Предстои искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

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