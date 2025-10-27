Ротацията на председателя на Народното събрание е политически акт с технически характер, каза вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров в интервю за обществената телевизия.

"Ще настояваме Съветът за съвместно управление да разпише начина, по който ще бъде осъществена ротацията", посочи още вицепремиерът.

По думите му с решенията си БСП следва интересите на хората, които са им гласували доверие.

"Всички решения, които взехме, са съобразени с очакванията на българските граждани", допълни Зафиров.

Той посочи, че във въпросната ротация така както си я обясняват, само след два цикъла Наталия Киселова ще бъде избрана отново за председател на Народното събрание.

"Никой никого не маха, въвеждаме ротация", подчерта вицепремиерът.

По повод думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за председателя на НС Атанас Зафиров посочи, че да се говори през медиите между партньорите не показва възпитание.

"И ние можем да говорим по този начин, но не го правим и няма да го направим", каза той и посочи, че не е редно разговорите между управляващите да са през медиите.

"БСП участва в управлението, за да изпълни ангажиментите си пред избирателите. Това ще стане ясно с бюджета", каза още Атанас Зафиров.

Вчера Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента. Общо 100 души са гласували "за", трима са се въздържали, а двама бяха против.

