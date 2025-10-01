Близо 4 кг суха тревна маса, както и 21 саксии с канабисови растения, отглеждани в специално пригодено за целта помещение, са намерени и иззети от полицията в Карнобат при извършено претърсване на два адреса.

Те са обитавани от 41-годишен белгийски гражданин от колумбийски произход.

В първото жилище е открито помещение с палатка, оборудвана с вентилацията, осветителна и отоплителна системи, в която се отглеждали 21 саксии с канабисови растения с височина 60-70 см.

Намерени са и множество препарати, торове и пръст, подпомагащи израстването на "реколтата". При претърсването на двата адреса са открити общо около 4 кг суха канабисова маса.

Белгиецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

