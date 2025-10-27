Служители от Криминална полиция при ОДМВР-Бургас и РУ-Поморие установиха и задържаха 40-годишна от шуменското село Друмево за „ало измама“, съобщиха от МВР.
Тя умишлено въвела в заблуждение по телефона жена от Поморие, като я убедила да ѝ предаде сумата от 7 150 лв. по класическия механизъм „оказване на съдействие на полицията за залавяне на телефонни измамници“.
Задържаната е направила пълни самопризнания. Работата по случая продължава.
„Полицията не търси съдействие от гражданите като ги кара да предоставят пари и ценности за залавяне на телефонни измамници“, предупреждават от МВР.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK