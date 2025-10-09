"За два дни валя колкото за цяла година": Ще бъде ли отменен режимът в Плевен?

След продължителните валежи вода отново тече от чешмите в Плевен. Режимът обаче не е отменен.

Над сто литра дъжд са паднали в Плевенско и в района на Черни Осъм, откъдето тръгва тръбата към областния град.

"За два дни валя колкото за цяла година", казва Ангелина Карабулева.

Тя разказва, че през последните месеци животът е пълен кошмар с вода по няколко часа сутрин и вечер.

"Ставаме рано, посред нощ - да се къпем, да перем, да мием, сега сме по-спокойни, но пак нямаме сигурност, защото в сайта на ВиК няма никакво уведомление отменен ли е режимът, не е ли отменен", коментира Ангелина.

Въпреки че постъпващите водни количества са достатъчни да захранят града, официално режимът не се отменя, казват от областната управа.

"Това, че вали дъжд, не ни успокоява, продължаваме да работим с рехабилитацията на вътрешнопроводната мрежа, също така и със сондажите се работи", коментира Мартин Мачев, областен управител на Плевен.

Сред мерките е и смяната на ръководството на ВиК - новият, но все още невстъпил в длъжност, шеф е един от досегашните заместник-кметове на Плевен.

А от инициативния комитет на протестиращите следят за течове и проблемни шахти.

Междувременно екипите на дружеството отстраняват по няколко аварии на ден.