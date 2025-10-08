От няколко дни водата в Плевен не е спирала. За това съобщиха жители на града. Въпреки това обявеният режим все още не е отменен.

От началото на седмицата над областния град, Троян и региона вали интензивен дъжд.

Това повиши нивата на реките, във водоснабдителна група "Черни Осъм", откъдето се черпи вода.

От областния кризисен щаб заявиха, че режимът не е отменян, а повече подробности ще изнесат по време на заседанието на щаба, което е в петък.

Последните два месеца плевенчани прекараха в протести с искания за вода и цялостна подмяна на водопреносната мрежа.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK