Газова бутилка е избухна в жилище в Пловдив тази сутрин, съобщиха от пожарната в града.
При инцидента е пострадала 73-годишна жена, която е с изгаряния на ръцете. Екип на Спешна помощ я е прегледал на място.
В жилището не е имало последващо горене, което е овладяно от изпратения на място екип на пожарната.
Сигналът за инцидента е подаден около 7 ч. тази сутрин. Газовата бутилка е била използвана на терасата на жилището, на ул. „Богомил“ в Пловдив.
От пожарната напомниха, че употребата на газови бутилки крие сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK