Газова бутилка е избухна в жилище в Пловдив тази сутрин, съобщиха от пожарната в града.

При инцидента е пострадала 73-годишна жена, която е с изгаряния на ръцете. Екип на Спешна помощ я е прегледал на място.

В жилището не е имало последващо горене, което е овладяно от изпратения на място екип на пожарната.

Сигналът за инцидента е подаден около 7 ч. тази сутрин. Газовата бутилка е била използвана на терасата на жилището, на ул. „Богомил“ в Пловдив.

От пожарната напомниха, че употребата на газови бутилки крие сериозни рискове при неправилна употреба или лошо съхранение.

