Газова бутилка се взриви в апартамент в Русе, възрастен мъж е в болница (СНИМКИ)
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.
България

Газова бутилка се взриви в апартамент в Русе, възрастен мъж е в болница (СНИМКИ)

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Емил Димитров

Публикувано в  14:32 ч. 22.09.2025 г.

Взрив на газова бутилка разтърси блок в кв. „Възраждане“ в Русе. Инцидентът е станал около 11 часа в апартамент на осмия етаж, където живее възрастно семейство.

Бутилката, която не е била пълна, се е намирала на балкона на кухнята. При взрива са се счупили прозорци и са се разлетели стъкла наоколо.

Възникнал е и пожар, при който са пламнали пластмасови столове в близост до газовата бутилка.

За късмет в този момент е дошъл синът на възрастната двойка, който е успял да реагира и да потуши пламъците.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Възрастният мъж, който по думите на домоуправителя е на около 90 години, е откаран в болница с леко опърляне по тялото, без опасност за живота.

Разследват тежко престъпление на екопътека край Смолян, една от версиите е убийство

