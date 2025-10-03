Втори човек е загинал след наводнението в к.к. "Елените". Това съобщиха от МВР.
По-рано днес на брифинг заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров съобщи, че се издирва още един човек, който най-вероятно е багерист.
И в момента продължава евакуацията на хората по вторите и по-високи етажи на сградите в хотелските комплекси. Преди малко към спасителните екипи се присъедини и амфибия.
Водата, която беше с височина 4 метра, сега се отдръпна.
Най-критична беше ситуацията към 14.30 следобед днес, заради пороен дъжд повече от 2-3 часа. Към момента ситуацията вече е сравнително спокойна.
