Втори човек е загинал след наводнението в к.к. "Елените". Това съобщиха от МВР.

Снимка: bTV

По-рано днес на брифинг заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров съобщи, че се издирва още един човек, който най-вероятно е багерист.

И в момента продължава евакуацията на хората по вторите и по-високи етажи на сградите в хотелските комплекси. Преди малко към спасителните екипи се присъедини и амфибия.

Водата, която беше с височина 4 метра, сега се отдръпна.

Най-критична беше ситуацията към 14.30 следобед днес, заради пороен дъжд повече от 2-3 часа. Към момента ситуацията вече е сравнително спокойна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK