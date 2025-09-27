Времето в края на септември: Първи снежинки прехвърчаха над Мусала

Времето и днес ще остане ветровито, а облачността ще бъде значителна.
На отделни места с условия за превалявания, предимно в югозападните райони. Ще остане хладно - максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.
По морето ще остане ветровито, с умерен до силен вятър от изток - североизток.
Има все още и жълт код за вълнение до 4 бала, вълни с височина до 2,5 метра.
Рано тази сутрин на Мусала прехвърчаха първите снежинки, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В планините бъдете готови за зимни условия - ще духа умерен вятър от изток - североизток.
Ще има увеличения на облачността и условия за превалявания.
Утре вече ще вали на повече места и по-силно в югозападната половина на България, в понеделник дъжд вече ще вали на много места в страната - в средата на седмицата температурите още ще се понижат.
