София
сега Краткотраен дъжд 12°
08 Дъжд 11°
09 Дъжд 11°
10 Краткотраен дъжд 12°
11 Краткотраен дъжд 14°
Краткотраен дъжд
Космическо време

Протест в Бухово: Хората настояват да се вземат мерки за лечението на психичноболен мъж

Желязков в реч пред Обединените нации: Руската война в Украйна заплашва легитимността на ООН

Историческо постижение: Поляк изкачи Еверест без допълнителен кислород и се спусна със ски

Астрономи откриха бяло джудже, погълнало свят, подобен на Плутон

„Стената срещу дронове“ на ЕС: България настоява за общо финансиране и координация с НАТО

Девет водещи европейски банки стартират първия стейбълкойн в евро

Беларус предложи да изгради АЕЦ, който да снабдява с енергия украинските региони, окупирани от Русия

Владимир Путин обяви революционно руско откритие в ядрената енергетика

Жена от публиката почина преди началото на премиерата на „Тоска“ в Софийската опера

Иван Иванов: До Нова година Плевен може да излезе от дневния режим
Времето в края на септември: Първи снежинки прехвърчаха над Мусала

Ще има увеличения на облачността и условия за превалявания

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  06:50 ч. 27.09.2025 г.

Времето и днес ще остане ветровито, а облачността ще бъде значителна.

На отделни места с условия за превалявания, предимно в югозападните райони. Ще остане хладно - максималните температури ще бъдат между 16° и 21°.

По морето ще остане ветровито, с умерен до силен вятър от изток - североизток.

Има все още и жълт код за вълнение до 4 бала, вълни с височина до 2,5 метра.

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Рано тази сутрин на Мусала прехвърчаха първите снежинки, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. В планините бъдете готови за зимни условия - ще духа умерен вятър от изток - североизток.

Ще има увеличения на облачността и условия за превалявания.

Утре вече ще вали на повече места и по-силно в югозападната половина на България, в понеделник дъжд вече ще вали на много места в страната  -  в средата на седмицата температурите още ще се понижат.

КАТ-София привика Константин заради гонката му с Емрах Стораро

Проф. Рачев: Още днес може да има сняг на Мусала. След неделя - по-ниски температури и повече дъжд

Герой за цяло село: Мъж пресича пожар с трактора си, за да спаси първите къщи на Крива бара (ВИДЕО)

Нов скандал с първа дама: Тръмп и Мелания заснети в ожесточен спор (ВИДЕО)

Километрично задръстване на АМ „Хемус“ и „Тракия“: „От Пазарджик до София пътувахме 4 часа“

Най-старата астрономическа обсерватория в България отново отваря врати
"По-стар от първите жители на Старо Железаре": Дъб на над 500 г. получи статут на защитено дърво
С какво ще бъде заменен руският газ у нас?
Кризата с водата: Нов закон за ВИК, нови сондажи и инвестиционен план – кога ще има ефект?
Йово Николов: Работата на парламента е да контролира работата на министрите и правителството
д-р Ненков: Ваксините не причиняват аутизъм, далеч по-реален риск за развитието е липсата на общуване с деца
Мускули без стероиди
"Д2" се събра в оригиналния си състав и с нова песен
Нети и нейната необикновена съдба
В главната роля: DARA
За държавата с главно "Д"
Роуминг: Сергий Плохий