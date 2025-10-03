Опасно ще остане времето и през следващите часове - предупреждават синоптиците. Дотук най-значителни бяха валежите по морето.
По данни на Националния институт по метеорогия и хидрология от вчера в Бургас измерените валежи са 131 литра на квадратен метър.
Според информация на община Царево, в село Изгрев са измерени 410 литра, а в Царево - 225 литра на квадратен метър.
Оттук нататък най-силни ще бъдат валежите в Централна Северна и Североизточна България, бурният вятър по морето бавно ще отслабва.
Оранжев код важи до полунощ в по-голямата част от страната - за значителни валежи, в източните райони - заедно със силен и бурен вятър.
От югозапад валежите ще отслабват, значителни ще останат в североизточна България.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK