В четвъртък – 4 септември, ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, сочи прогнозата на НИМХ.

След обяд главно над Западна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания.

Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 29°

Пловдив – 32°

Варна – 30°

Бургас – 30°

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. След обяд главно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е около 25°.

В петък и през почивните дни ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на изолирани места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 29° и 34°.

През първите дни от следващата седмица ще преобладава слънчево време, но се повишава вероятността за по-значителни временни увеличения на облачността и превалявания. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 27° и 32°.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK