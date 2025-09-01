Топло и с много слънце ще бъде през следващите две седмици. Такава е прогнозата на синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология.

Днес ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, по-значителни над Северна България, но само на изолирани места там ще има условия за краткотрайни валежи. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 26°.

През следващите дни ще бъде предимно слънчево и с по-високи температури от обичайните за началото на септември. Следобедите ще бъде горещо, с температури между 30 и 35 градуса в повечето райони.

Новата седмица също ще ни донесе много слънчеви часове, но сутрин вече ще има условия за ниска облачност и намалена видимост. Температруите слабо ще се понижат, но ще останат високи за първата половина на септември.

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове.

Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4. и 7. септември и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4. септември постепенно ще се понижават.

След това до средата на месеца изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми.

