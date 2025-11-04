Във вторник – 4 ноември, времето ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират.

Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 10°

Пловдив – 14°

Варна – 16°

Бургас – 16°

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра – около 3°.

По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16°-17°. Температурата на морската вода е 14°-18°.

В средата на седмицата вятърът ще отслабне – в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен.

В сряда валежите навсякъде ще спрат, но облачността ще остане предимно значителна. В четвъртък в западната половина от страната сутринта на места ще има мъгла или ниска облачност, но през деня ще има повече разкъсвания и намаления на облачността, а в източната на отделни места ще има слаби валежи от дъжд.

Минималните температури ще се понижат и в четвъртък ще са предимно между 3° и 8°, дневните ще останат почти без промяна – между 10° и 15°.

В петък и събота на повече места ще има валежи, дневните температури ще са с 1-3 градуса по-ниски. В неделя над Южна България ще е предимно облачно, от запад на изток ще превали дъжд.

