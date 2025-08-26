Във вторник – 26 август, ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, сочи прогнозата на НИМХ.

По-значителна ще е облачността над Южна България, но ще е без съществени валежи.

Ще духа слаб вятър предимно от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 26°

Пловдив – 30°

Варна – 27°

Бургас – 28°

В планините ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове, но без съществени валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Ще духа до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 25°-26°.

През следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево. Температурите ще се повишават и в събота максималните ще бъдат предимно между 32° и 37°.

В неделя се повишава вероятността за валежи и гръмотевици в Западна България, където и температурите ще се понижат, а вятърът ще се ориентира от северозапад.

В началото на следващата седмица вероятността за валежи отново намалява. Ще преобладава слънчево време с максимални температури около 30°.

