В петък – 17 октомври, времето над по-голямата част от страната ще е облачно, сочи прогнозата на НИМХ.

Временни разкъсвания на облачността ще има преди обяд над Североизточна България.

В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра надморска височина – от сняг. През нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната.

Максималните температури в повечето места ще бъдат между 13° и 18°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 13°

Пловдив – 18°

Варна – 17°

Бургас – 18°

Над планините ще е облачно, а високите била и върхове ще бъдат обхванати от облаци. След обяд в масивите от Западна България ще започнат валежи от дъжд, над 2000 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 3°.

Над Черноморието постепенно ще се заоблачи, най-късно над северното крайбрежие. В сутрешните часове на отделни места ще има мъгла и намалена видимост. Вятърът ще се ориентира от югоизток, ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 19°. Температурата на морската вода е 17°-20°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В събота ще преобладава облачно време, на места все още с валежи. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува относително по-студен въздух.

В неделя още сутринта облачността над повечето райони от Северна България ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над Южна и североизточните райони, там на места все още ще има слаби валежи. Температурите ще са с градус-два по-ниски.

