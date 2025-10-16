В четвъртък – 16 октомври, над страната ще има разкъсана, над повечето райони – значителна облачност.

Слаб дъжд ще превалява на отделни места в източните и планинските райони от страната.

Ще духа слаб, в Източна България – до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 15°

Пловдив – 18°

Варна – 16°

Бургас – 18°

Над планините облачността ще бъде значителна, а билата и върхове ще бъдат обхванати от облаци. На отделни места ще има слаби превалявания от дъжд, над 2000 метра - от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието ще преобладава облачно време и на много места ще превалява дъжд. Ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 18°-19°.

В петък от запад облачността ще се увеличи и след обяд в западните райони на много места ще превали. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°.

През нощта срещу събота и в събота валежи ще има и в останалата част от страната. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.

В неделя още сутринта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до предимно слънчево. Значителна ще остане над крайните южни райони и там на места все още ще има валежи. Температурите ще са с градус-два по-ниски.

