Поради очаквани интензивни валежи по Южното Черноморие областният управител на Бургас задейства системата BG-Alert.

"Поради очаквани интензивни валежи, призоваваме Ви да бъдете предпазливи! В случай на нужда, обадете се на 112", гласи съобщението.

То бе разпространено на територията на общините Бургас, Созопол, Несебър, Малко Търново, Царево и Приморско.

В профила си във Фейсбук кметът на община Царево Марин Киров също съобщи, че ще бъде задействана системата за ранно предупреждение BG-Alert зарани очакваните нови силни дъждове тази нощ.

Според прогнозите са възможни количества до 50-80 л/кв.м, а на места дори и повече, пише във Фейсбук страницата Меteo Bulgaria.

Препоръките на метеоролозите са властите да следят реките и деретата от полунощ нататък, за да няма изненади и проблеми.

