В събота – 9 октомври, преди обяд облачността ще бъде значителна и на места в източната половина от страната и планинските райони ще има валежи.

Към обяд облачността от север ще започне да се разкъсва и да намалява и до вечерта над цялата страна ще се установи слънчево време.

Северозападният вятър ще се усили и ще бъде умерен и силен.

За 9 области е обявен жълт код за силен вятър. В сила е за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Тръново, Русе, Сливен, Пазарджик и Благоевград.

Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 14° и 19°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 15°

Пловдив – 19°

Варна – 16°

Бургас – 16°

В планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Интензивни и по-значителни снеговалежи ще има в Централния Балкан. Ще духа силен северозападен вятър, ще има условия за виелици. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието денят ще започне с облачно време, на места и с валежи, но в следобедните часове облачността от север бързо ще намалее. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-17°, температурата на морската вода е 17°-20°.

През следващите дни вятърът ще отслабне, ще е до умерен от северозапад. В неделя сутринта в равнинната част от страната ще има значителна ниска облачност, а около и след обяд ще преобладава слънчево време. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд ще започне увеличение на средната и високата облачност.

Минималните температури ще са предимно между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°.

Във вторник и сряда, след временно стихване, вятърът ще се ориентира от североизток, с него ще прониква студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, на отделни места ще има и слаби валежи от дъжд. Дневните температури ще се понижат с 2-3 градуса.

