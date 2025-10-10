В петък – 10 октомври, облачността над страната ще е променлива, по-често ще е предимно слънчево.

Значителна облачност все още ще има над западната половина от страната, но само на отделни места планинските райони ще превали слаб дъжд.

Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°.

Максимални температури в най-големите градове:

София – 17°

Пловдив – 20°

Варна – 18°

Бургас – 19°

Над планините облачността ще е значителна, а високите върхове и открити части ще бъдат в облачния слой. На места, главно в масивите в западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, над 2000 метра – сняг. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В събота през страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Облачността ще е предимно значителна и на места, главно в Северна България и планините, ще превали. Значителни по количество валежи не се очакват. Северозападният вятър ще се усили и дневните температури ще се понижат слабо – ще бъдат предимно между 14° и 19°, а сутрешните – между 7° и 12°.

През нощта срещу неделя облачността бързо ще намалее и сутрешните температури ще се понижат, минималните ще са между 5° и 10°. В низините до обяд ще остане с ниска облачност, която след обяд ще намалява до предимно слънчево. Дневните температури ще се повишат.

