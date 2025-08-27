В Хасково беше тържествено посрещнат военният ни контингент, който участва в мисията на НАТО в Косово. Близо 100 военни, които са част от маневрената рота, участвала в Стабилизиращите сили, бяха посрещнати с тържествена церемония.

Снимка: bTV





Мисията им продължи 6 месеца и включваше задачи по патрулиране, охрана на обекти, устройване на контролни постове, противодействие и контрол на масови безредици, както и поддържане на сили за бързо реагиране.

За висок професионализъм и отлично изпълнение на задачите, военнослужещите получиха благодарности и награди.

Снимка: bTV





„Ние, военнослужещите от българската армия сме винаги там, където има нужда от нас. В мисии извън граница, на полигони и подготовки при изпълнение на конституционалните си задължения, при пожари, при наводнения, при охрана на държавната граница“, каза генерал-лейтенант Михаил Попов, заместник-началник на отбраната.

