Откритият край Созопол дрон е престоял в морска среда поне един месец, а Военноморските сили (ВМС) не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал.

Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов в писмен отговор до народния представител от ПП-ДБ Явор Божанков. Отговорът е публикуван на сайта на Народното събрание.

"Военноморските сили не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал откритият на 12 август край Созопол безпилотен летателен апарат, но със сигурност могат да потвърдят, че е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения", обяснява Запрянов.

Божанков попита министъра "какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон „Орлан-10", изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване".

"Откритият дрон е със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка. Тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като „Орлан-10“ открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса", посочва Запрянов.

"Командирът на формированието за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от ВМС класифицира открития обект като възможно опасен и след разрешение пристъпва към неговото унищожаване. По наблюдавания взрив може да се съди, че в резервоара е имало гориво или друго запалително вещество", посочва още военният министър.

На 12 август от Министерството на отбраната съобщиха, че военнослужещи са обезвредили дрон, намерен на плаж в Созопол.

Преди това военнослужещите констатират, че откритият дрон е непознат модел и не може да се определи дали има бойна част.

