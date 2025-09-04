Президентът Румен Радев днес с срещна с ръководството на община Плевен по повод водната криза. Според държавния глава трябва всички институции да се включат в решаването на проблема.



„Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира най-елементарното. Аз очаквам много по-голяма ангажираност и още по-голяма помощ от различни институции“, посочи държавният глава.

„Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и упражняват контрол и гарантират, че денонощно мислят за хората, да дойдат на място и да докажат, че могат да мислят, да изразят солидарност“, коментира от Румен Радев.

