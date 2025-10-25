dalivali.bg
София
сега Облачно 14°
20 Облачно 14°
21 Облачно 14°
22 Разкъсана облачност 13°
23 Облачно 12°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

Водата в „Елините“ все още не е годна за пиене и готвене

Причината за лошото качество на водата в комплекса са катастрофалните наводнения в началото на октомври

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  19:19 ч. 25.10.2025 г.

Водата във ваканционното селище „Елените“ все още не е годна за пиене и за приготвяне на храна. Това обяви РЗИ - Бургас.

Мнението на здравните власти е, че водата може да се използва само за битови цели. Причината за лошото качество на водата в комплекса са катастрофалните наводнения в началото на октомври.

Следващата проверка на РЗИ ще бъде в понеделник.

Открита е процедурата по събаряне на незаконните сгради в „Елените“

Междувременно стана ясно, че започва процедурата за премахване на незаконните сгради в наводнения курортен комплекс. Продължават проверките на надзора по Черноморието, заяви регионалният министър.

Ако се установят и други опасни строежи в коритото на реки, те също ще бъдат обявени за незаконни. Строителният контрол издаде акт, който има срок за възражения 14 дни. След това събарянето е в ход.

Според регионалния министър Иван Иванов казусът с „Елените“ вече е в ръцете на съда. Документите са предадени в прокуратурата и разследването трябва да посочи виновните за бедствието, взело четири жертви и причинило огромни щети.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Катастрофа с участието на патрулка блокира Подбалканския път

Катастрофа с участието на патрулка блокира Подбалканския път
Марк Рюте: Изпращането на ракети „Томахоук“ на Украйна все още е вариант

Марк Рюте: Изпращането на ракети „Томахоук“ на Украйна все още е вариант
Пандемията ChatGPT: От писане на закони до „лично мнение“ – наводнено е с текстове, генерирани с ИИ

Пандемията ChatGPT: От писане на закони до „лично мнение“ – наводнено е с текстове, генерирани с ИИ
Решенията за Украйна: Лондон дава на Киев многоцелеви ракети, Париж - изтребители „Мираж“

Решенията за Украйна: Лондон дава на Киев многоцелеви ракети, Париж - изтребители „Мираж“
ГЕРБ за бюджета: Няма да има промяна в данъците. Опозицията: Бюджетът закъснява

ГЕРБ за бюджета: Няма да има промяна в данъците. Опозицията: Бюджетът закъснява
Тази сутрин
Снимка: Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Столичната библиотека на 97 г.: Ден на отворените врати
Снимка: Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Туршия по Врачански: Продуктите за 20-литров бидон струват около 22 лв.
Снимка: Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Психолог: Откъде децата да научат мирно решаване на конфликти - възрастните не го можем
Лице в лице
Снимка: Санкциите, "Лукойл" и горивата
Санкциите, "Лукойл" и горивата
Снимка: Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Причините за агресията сред младите и има ли противодействие?
Снимка: Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"
Тази събота и неделя
Снимка: Празник на еленския бут
Празник на еленския бут
Снимка: Солен пай с кори за баница
Солен пай с кори за баница
Снимка: С фолклор в сърцето
С фолклор в сърцето
120 минути
Снимка: Правителството - разпад или пренареждане?
Правителството - разпад или пренареждане?
Снимка: Тайните служби и явните битки за власт
Тайните служби и явните битки за власт
Снимка: Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система
Николай Попов: Това ще е най-големият скандал в съдебната система