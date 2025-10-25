Водата в „Елините“ все още не е годна за пиене и готвене

Водата във ваканционното селище „Елените“ все още не е годна за пиене и за приготвяне на храна. Това обяви РЗИ - Бургас.

Мнението на здравните власти е, че водата може да се използва само за битови цели. Причината за лошото качество на водата в комплекса са катастрофалните наводнения в началото на октомври.

Следващата проверка на РЗИ ще бъде в понеделник.

Междувременно стана ясно, че започва процедурата за премахване на незаконните сгради в наводнения курортен комплекс. Продължават проверките на надзора по Черноморието, заяви регионалният министър.

Ако се установят и други опасни строежи в коритото на реки, те също ще бъдат обявени за незаконни. Строителният контрол издаде акт, който има срок за възражения 14 дни. След това събарянето е в ход.

Според регионалния министър Иван Иванов казусът с „Елените“ вече е в ръцете на съда. Документите са предадени в прокуратурата и разследването трябва да посочи виновните за бедствието, взело четири жертви и причинило огромни щети.