В следващите два дни се очаква усложнена метеорологична обстановка със снеговалежи над 800 м надморска височина и силен вятър, които са предпоставка за опасни ситуации в планината. За това предупреждават от „Витоша ски“.

„Препоръчваме да избягвате разходи на Витоша, докато обстановка се нормализира. Надяваме се за уикенда всичко да е наред и времето да позволи работата на лифтовете“, посочват от „Витоша ски“.

В планинските групи във Фейсбук също отправят предупреждение: „Следващите няколко дни се очаква силен горолом на Витоша в широколистния пояс поради очаквани обилни снеговалежи и на практика все още изцяло зелената гора в буковия пояс на планината, предвид все още лятната вегетация на широколистните дървета.“

Очакванията са да има множество надвиснали и изпочупени дървета и клони, които да затрупат пътеките и пътищата в планината.

„По възможност отложете всички разходки към планината преди нормализиране на метеорологичната обстановка като имайте предвид, че може да се наложи и по-дълго време разчистване на пътищата и пътеките. последните години не е имало толкова силен снеговалеж в такъв етап на вегетацията в буковия пояс“, се посочва в предупреждението към туристите.

Предупреждение и от Столична община

В четвъртък и петък се очакват интензивни валежи и променлива метеорологична обстановка, особено във високите части на Витоша. Възможни са затруднения при придвижване по някои туристически пътеки заради паднали клони, предупреждават и от Столична община.

От там призовават туристите и всички любители на планината да бъдат изключително внимателни и да съобразяват своите планове с метеорологичните условия. Необходимо е да се следи актуалната информация.

Какво ще е времето през следващите дни?

През следващото денонощие синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена, съобщиха от НИМХ. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток.

Ще има повсеместни валежи от дъжд, значителни в Западна и Централна България. Температурите ще са без съществен дневен ход, минималните ще са между 6° и 11°, а максималните ще са между 8° и 13°. В София минималната температура ще е около 5°, максимална - около 8°.

