Инцидент при гара Калитиново, при който днес дерайлира вагон от бързия влак София – Бургос, е поредната злополука на релсите за тази година.

За щастие при този инцидент пострадали и жертви няма, но бърза реакция на един от машинистите е предотвратила по-сериозни последствия.

Само преди два дни вагон от товарна композиция с опасен товар, превозван от частен превозвач излезе от релсите в района на промишлена зона „Искър“ в София.

На 15 август – имаше друг сериозен инцидент. Част от товарна композиция с 34 цистерни с дизел излезе от релсите и се запали на жп линията до симеоновградското село Пясъчево. За щастие нямаше жертви.

При друг инцидент в края на юли – товарен влак с 32-а вагона дерайлира на гара Калофер. До злополуката се стигна след потеглянето на композицията.

Инцидент имаше и край град Кермен, община Сливен. На 5 юни вагон на композиция превозваща пясък излезе от релсите.

Списъкът от злополуки от тази година включва и един от най-тежките инциденти у нас. На 15 януари два товарни влака се сблъскаха челно край село Локорско.

При инцидента загинаха двама души, а шестима бяха ранени. Причината – служител на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) пуснал двата влака един срещу друг.

