Инцидент при гара Калитиново, при който днес дерайлира вагон от бързия влак София – Бургос, е поредната злополука на релсите за тази година.
За щастие при този инцидент пострадали и жертви няма, но бърза реакция на един от машинистите е предотвратила по-сериозни последствия.
Само преди два дни вагон от товарна композиция с опасен товар, превозван от частен превозвач излезе от релсите в района на промишлена зона „Искър“ в София.
На 15 август – имаше друг сериозен инцидент. Част от товарна композиция с 34 цистерни с дизел излезе от релсите и се запали на жп линията до симеоновградското село Пясъчево. За щастие нямаше жертви.
При друг инцидент в края на юли – товарен влак с 32-а вагона дерайлира на гара Калофер. До злополуката се стигна след потеглянето на композицията.
Инцидент имаше и край град Кермен, община Сливен. На 5 юни вагон на композиция превозваща пясък излезе от релсите.
Списъкът от злополуки от тази година включва и един от най-тежките инциденти у нас. На 15 януари два товарни влака се сблъскаха челно край село Локорско.
При инцидента загинаха двама души, а шестима бяха ранени. Причината – служител на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) пуснал двата влака един срещу друг.
