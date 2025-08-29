Вагон от бързия влак Бургас – София излезе от релсите край старозагорското село Калитиново днес – трети влаков инцидент само от началото на август.

В този момент в съседния коловоз срещу него се е движил друг влак.

Само бързата реакция на един от двамата машинисти предотвратява вероятен втори инцидент.

„От Стара Загора се движи друг влак към Калитиново. Вагонът е изпаднал в посоката на влака, а не в другата. Колегите са сигнализирали веднага идващия влак, че трябва да спре – с въртеливо движение се отива срещу другия влак и се сигнализира“, разказа Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите в България.

Така отсрещният влак намалява скоростта и преминава край дерайлиралата композиция с около 5 км/ч – безопасно, благодарение на действията на машиниста.

„Той е герой, но той е спазил правилата. Първо ги знае правилата и ги спазва. Може да ги знае и да не го спази. В един такъв момент всеки човек е различен. Един може да се панира. Той е запазил самообладание, излязъл е и го е предотвратил. Той знае, че срещу него идва влак, по график е“, допълни Бунев.

Инженер Бойчо Скробански от Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт уточни за bTV, че на място тече проверка и дерайлиралият вагон вече е вдигнат. И няма сериозни проведи по жп инфраструктурата.

В позиция до медиите от БДЖ обясниха, че пътниците вече са извозени. От транспортното министерство посочват, че тече разследване на случая. Движението на влаковете е възстановено в 15:30 ч.

Един от първите, които пристига на мястото на инцидента, е и кметът на село Калитиново Иван Костадинов.

Според него не е нормално през 2025 г. машинистите да се информират с „ръкомахане на шапка“.

„Къде е контакта, имат ли комуникация с диспечера, та да може да спре другия влак. Кой е спрял контактната мрежа. Има ли протокол при такива инциденти. Кой поема хората, кой ги успокоява. Началникът на влака каква дейност изпълнява. Това са въпроси, които възникнаха, докато бях с хората“, коментира кметът на Калитиново.

