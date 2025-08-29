Бързият влак №8610 от Бургас към София дерайлира тази сутрин при излизане от жп гарата на село Калитиново.
Няма пострадали пътници и железопътен персонал. Временно е преустановено движението на влаковете между гарите Калитиново и Стара Загора.
На място незабавно са изпратени аварийни екипи, които работят по възстановяване на движението и осигуряване на безопасността.
Кореспондентът на bTV в региона разговаря с някои от пътниците във влака.
„Онкоболна съм, трябва да ми правят терапии – до 12:00 часа трябва да съм ги направила“, коментира пътничка от влага.
„Бях в първи вагон. Всичко беше наред, а в следващи миг видяхме страшен прах през прозореца. След това влакът спря. По-възрастните хора слизаха по-трудно, но нямаше никой, който да пострада“, разказа Георги Георгиев.
„Аз бях във втория вагон – изведнъж разтресе, залюля се, вдигна се пушилка. Хората започнаха да слизат“, сподели друг пътник.
Той допълни, че не се е притеснил и че тези неща се случват – и в Германия, и в други държави.
