Бляскаво тържество за началото на есенния сезон на bTV. Телевизията отбеляза 25 години на медийния пазар с голямо събитие за своите партньори и представи визията си за развитие под мотото „Винаги стъпка напред“.

Любими лица от телевизионния екран, звезди от шоу бизнеса, продуценти, бизнес партньори, медийни агенции и рекламодатели се събраха за годишнината на bTV и началото на новия сезон.



„На пазара bTV означава иновация. Ние сме лидер по иновациите на телевизионния пазар. Ние винаги се стараем емоцията да срещне правилното съдържание и съдържанието да среща емоцията“, каза Ралф Бартолай, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

„bTV означават 25 години доверие - доверието на милиони зрители. Телевизията остава на-силният разказвач на истории, но днешните технологии ни позволяват да я направим още по-близка, интерактивна и персонализирана“, отбеляза Велимира Петрова, директор продажби на bTV Media Group.



„Traitors: Игра на предатели", завръщането на „България търси талант", „Аз обичам България", „Колко ми даваш?" и още много други предавания вече са в есенния телевизионен ефир.



„Ние днес празнуваме 25-ата годишнина на Btv и не искам да говорим само за миналото. Аз вярвам, че най-добрите истории още не са написани и предстои да се случат“, каза Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group.

„Ще пожелая да продължава да пише съвременната история, да бъде още повече обърната с лице към хората“, каза водещият на „Стани богат“ Ники Кънчев.



„Събрали сме се, за да може да отпразнуваме нещо велико нещо, много голямо, а именно, че аз и Деси Стоянова отново сме заедно след толкова години пауза“, каза водещият на „Кой да знае“ и „България търси талант“ Александър Кадиев.

„Всъщност поводът е 25 години bTV и новият сезон на bTV“, добави Деси Стоянова, водеща на специално студио – „Traitors: Маските падат“.

„За мен bTV е като втори дом. bTV е дом и на „120 минути“ от 12 години, така че мога да пожелая само с цялото си сърце само хубави неща на всички наши зрители и на всички колеги“, каза водещият на „120 минути“ Светослав Иванов.



„Искам да докажем с всичките ни колеги, че човешкият фактор, че смислената журналистика има смисъл и че има бъдеще и вярвам, че заедно ще го постигнем“, каза водещият на „Тази сутрин“ Златимир Йочев.



bTV продължава да следва мисията си – „Винаги стъпка напред“.

