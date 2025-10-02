Министърът на вътрешните работи Даниел Митов откри работното съвещание в МВР във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи.

"Свикахме срещата по повод усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за опасни валежи", каза вътрешният министър.

На срещата присъстват министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на енергетиката Жечо Станков, главният секретар на МВР Мирослав Рашков, както и представители на компетентните институции.

Митов посочи, че освен прогнозите на синоптиците, тази сутрин в Националния оперативен център е постъпила официална информация от Европейската система за предупреждения при наводнения за очаквано усложнение на ситуацията на 3 октомври в определи области в страната. „Знаете, в момента и на Петрохан вали сняг, почиства се“, каза той.

Вътрешният министър очаква в оперативен порядък да бъде направен преглед за готовността на действие и координация на силите на средствата, така че да бъде гарантирана безопасността на хората и ограничаване на вредоносните последици.

„Като направим този преглед, той ще ни даде възможност да си изясним каква е ситуацията, силите, средствата и възможностите и за в бъдеще при наближаващата зима“, добави той.

Според предварителния дневен ред Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и съответно Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) ще представят актуална информация за обстановката и прогноза за високи речни нива. От Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще дадат информация за състоянието на напоителната система, каналите.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) министър Митов очаква доклад за осигуряването на планинските проходи и основните пътни артерии. Обезпечаване на непрекъснатост на железопътния транспорт и съобщенията е темата на доклад на ресорното министерство. По въпросите за аварийната защита на електропроводите и осигуряването на непрекъснатост на енергодоставките ще докладва Министерство на енергетиката.

Готовността за реакция и наблюдение на критичните места по общини и населени места е темата на Националното сдружение на общините а Република България (НСОРБ).

По линия на МВР отговорностите за действия при усложнена обстановка, ранно предупреждение и осигуряване са концентрирани върху Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и областните дирекции на МВР в страната.

Даниел Митов благодари на всички за бързата реакция.

оследвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK