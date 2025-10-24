Окръжният съд в Стара Загора прекрати съдебното производство срещу двамата полицаи от Районното управление в Казанлък, обвинени в убийството на 47-годишния Даниел Кискинов.

Обвинителният акт беше върнат на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения.

Снимка: Светослав Стоянов

Делото, което предизвика голям обществен интерес, касае инцидента от 26 февруари тази година, когато Кискинов почина след задържане от служители на МВР в дома си в Казанлък.

Според обвинението на мъжа е бил нанесен тежък побой, довел до съчетана гръдно-коремна травма и фатален изход.

Съдът прие, че в обвинителния акт има неясноти и противоречия, които пречат на справедливото разглеждане на делото.

Снимка: Светослав Стоянов

Съдът реши двамата обвиняеми да останат с мярка за неотклонение „задържане под стража“ въпреки настояването на защитата да бъдат пуснати под домашен арест.

Решението на Старозагорския съд подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

Какво се случи на 26 февруари?

На 26 февруари е подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които двамата обвиняеми.

Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на убития. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.

Въпреки това ескалирало напрежение, при което двамата полицаи започнали да нанасят удари с юмруци и ритници по тялото на мъжа. Те продължили да го бият и след като му поставили белезници.

В резултат на побоя мъжът получил тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болница.

