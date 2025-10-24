Окръжният съд в Стара Загора прекрати съдебното производство срещу двамата полицаи от Районното управление в Казанлък, обвинени в убийството на 47-годишния Даниел Кискинов.
Обвинителният акт беше върнат на прокуратурата за отстраняване на съществени процесуални нарушения.
Делото, което предизвика голям обществен интерес, касае инцидента от 26 февруари тази година, когато Кискинов почина след задържане от служители на МВР в дома си в Казанлък.
Според обвинението на мъжа е бил нанесен тежък побой, довел до съчетана гръдно-коремна травма и фатален изход.
Съдът прие, че в обвинителния акт има неясноти и противоречия, които пречат на справедливото разглеждане на делото.
Съдът реши двамата обвиняеми да останат с мярка за неотклонение „задържане под стража“ въпреки настояването на защитата да бъдат пуснати под домашен арест.
Решението на Старозагорския съд подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.
Какво се случи на 26 февруари?
На 26 февруари е подаден сигнал на тел. 112 за извършена кражба на велосипед в Казанлък. На място пристигнали полицейски служители, сред които двамата обвиняеми.
Те установили, че велосипедът се намира в коридора на къщата на убития. Пред полицаите той отрекъл да го е вземал, бил неспокоен, но не проявил агресия към тях, нито съпротива.
Въпреки това ескалирало напрежение, при което двамата полицаи започнали да нанасят удари с юмруци и ритници по тялото на мъжа. Те продължили да го бият и след като му поставили белезници.
В резултат на побоя мъжът получил тежка гръдна и коремна травма, множество счупвания на ребра, увреждане на вътрешни органи и кръвоизлив, вследствие на което починал в болница.
