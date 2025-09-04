dalivali.bg
Потвърден постоянен арест: Валентин Асенов е бил дрогиран при катастрофата с АТВ в София

При инцидента един човек загина, а друг беше сериозно ранен

Снимка: БГНЕС

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:05 ч. 04.09.2025 г.

Апелативният съд в София потвърди определението на първата инстанция, с което е взета мярка "задържане под стража" спрямо 19-годишния Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ, при която загина един човек, а друг беше сериозно ранен в столичния кв. "Христо Ботев", съобщиха от съда. Определението е окончателно.

Според магистратите има всички законови основания за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Към момента данните са достатъчни, за да се направи извод, че водачът не е упражнил контрол над лекия автомобил и е бил под въздействието на наркотици.

Становището на съдебния състав е, че има опасност от извършване на престъпление, ако обвиняемият бъде с по-лека мярка, най-вече заради това, че деянието е извършено в изпитателния срок по друга присъда. Съдът споделя извода, че обвиняемият е личност със завишена обществена опасност, поради което най-правилната мярка е постоянен арест.

Съдът остави в ареста 19-годишния, помел с кола двама души на АТВ в София (СНИМКИ)

При гледането на първоначалната мярка съдът посочи, че катастрофата се е случила по време на изтърпяване на условна присъда от Валентин Асенов, постановена само преди пет месеца. Според показанията на Марио Михайлов, който е ударен при инцидента, пътят е бил сух и осветен.

Искат постоянен арест за 19-годишния шофьор, управлявал след наркотици, който блъсна двама мъже с АТВ в София

Тази сутрин
Лице в лице
Тази събота и неделя
120 минути
