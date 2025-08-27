Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 18-годишния Валентин Асенов, който предизвика катастрофа в столичния квартал „Христо Ботев“ в средата на юли.

37-годишният баща на три деца Асен Димитров беше блъснат, докато се вози на АТВ. По-късно почина в болница.

С постановления на СГП Валентин е привлечен към наказателна отговорност и спрямо него е взета мярка за процесуална принуда задържане за срок до 72 часа.

„Той е обвинен в това, че около 22,35 ч. на 14.07.2025 г., в гр. София, кв. „Христо Ботев“, управлявайки моторно превозно средство, нарушил правилата за движението по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие, в резултат на което причинил средна телесна повреда на едно лице и смъртта на друго лице, настъпила на 29.07.2025 г. в болнично заведение“, посочват от прокуратурата.

Чрез химикотоксикологична експертиза е установено, че деянието е извършено след употреба на наркотичното вещество тетрахидроканабинол.

Според СГП в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият, само по себе си отличаващо се с висока степен на обществена опасност.

Налице е и реална опасност той да извърши друго престъпление, тъй като вече е осъждан за престъпление от общ характер против собствеността и настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане. С тези доводи СГП поиска от съда да вземе спрямо обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение.

Предстои разглеждане на искането на СГП от съда. Разследването по случая продължава.

