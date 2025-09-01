dalivali.bg
София
сега Слънчево 20°
11 Разкъсана облачност 22°
12 Разкъсана облачност 23°
13 Разкъсана облачност 24°
14 Разкъсана облачност 25°
Последни
новини
Слънчево
Космическо време
България

В рамките на 4 минути станаха две катастрофи на АМ „Тракия“

Няма данни за пострадали, движението се регулира от пътни полицаи в района на 168-ия км в посока Бургас

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  10:16 ч. 01.09.2025 г.

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщава БТА, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.

По първоначална информация и при двата инцидента са се сблъскали леки автомобили. Няма данни за пострадали. Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция".

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в района се осъществява в изпреварващата лента. И апелираха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

4-членно семейство пострада тежко при челен сблъсък между кола и камион

Двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на август са станали 710 катастрофи, със 47 жертви и 943 ранени.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт

Почти половин София остава без топла вода до 9 септември заради голям ремонт
Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка (ВИДЕО)

Турски гражданин e починал на ГКПП „Капитан Андреево“ заради забавена линейка (ВИДЕО)
Починалият на границата ни турски гражданин: Българските медици само са констатирала смъртта му

Починалият на границата ни турски гражданин: Българските медици само са констатирала смъртта му
Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Тежка катастрофа между Бели извор и Враца, пътят е затворен

Тежка катастрофа между Бели извор и Враца, пътят е затворен
Тази сутрин
Снимка: Дарение на вода за Плевен – защо беше забавено?
Дарение на вода за Плевен – защо беше забавено?
Снимка: Среща с Георги Господинов на „Аполония“ в Созопол
Среща с Георги Господинов на „Аполония“ в Созопол
Снимка: Даниел Митов: Президентът се държи като опозиционен лидер
Даниел Митов: Президентът се държи като опозиционен лидер
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест