В рамките на 4 минути станаха две катастрофи на АМ „Тракия“

Две катастрофи станаха тази сутрин в района на 168 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, съобщава БТА, позовавайки се на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигнали за двата инцидента са получени в 08:36 и 08:40 часа.

По първоначална информация и при двата инцидента са се сблъскали леки автомобили. Няма данни за пострадали. Трафикът се регулира от служители на сектор "Пътна полиция".

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в района се осъществява в изпреварващата лента. И апелираха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Двама души са загинали, а 36 са ранени при 22 тежки катастрофи в страната през последното денонощие. От началото на август са станали 710 катастрофи, със 47 жертви и 943 ранени.