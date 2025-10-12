Близо 8000 души от 66 страни от цял свят ще застанат на старта на 42-рото издание на Софийския маратон.

Надпреварата е със старт и финал пред Националната художествена галерия и ще се проведе в три състезателни дисциплини. В най-масовата, която е на 10 километра, бегачите ще стартират в 9:10 часа, а новост тази година е, че участниците в маратона на 42 километра и в полумаратона на 21 километра ще стартират заедно в 9:30 часа.

Участниците ще преминат покрай емблематични места за столицата, като Триъгълника на властта, Лъвов мост, Съдебната палата, Военния клуб, Народното събрание, Софийския университет и моста Чавдар. Основна част от трасето са булевардите "Тодор Александров" и "Царица Йоана" в Западната част на града, както и по булевардите "Цар Освободител" и "Дондуков" в центъра.

Пълен маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км. на 12.10.2025 г.

Старт 9:30 ч. на 42 км., 9:30 на 21 км. и. - старт пред Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел Люлин, на кръстовището с бул. „д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА Люлин, обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ - ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“–ул. „15-ти ноември“ - бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км. на 12.10.2025 г.

Старт в 9:10 ч. на 10 км - старт пред Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ - ул. „Г.С.Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Кн. Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“– ул. „15-ти ноември“ - бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Вижте къде и кога се забранява престоя и паркирането:

От 20:00 часа на 07.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на ул. „Кн. Александър I” между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

От 08:00 часа на 10.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

От 03:00 часа на 11.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. по маршрутите на маратона.

Забрани влизането на пътни превозни средства:

От 20:00 часа на 10.10.2025 г. до 19:00 часа на 12.10.2025 г. по бул. „Цар Освободител” между пл. „Независимост” и ул. „Г. С. Раковски“.

От 07:30 до 11:00 часа на 11.10.2025 г. по:

- бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г.С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“;

- пл. „Независимост“;

- бул. „Кн. Мария Луиза” между бул. „Александър Стамболийски” и ул. „Козлодуй”;

- пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Сливница“ в посока пл. „Сточна гара“ между ул. „Кн. Борис I“ и пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Сливница“ в посока ж.к. „Люлин“ между ул. „Будапеща“ и пл. „Лъвов мост“;

- ул. „Поп Богомил“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария Луиза“;

- ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария Луиза“;

- ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария Луиза“;

- ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария Луиза“;

- бул. „Кн. Александър Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“;

- бул. „Витоша” между ул. „Алабин” и бул. „Александър Стамболийски”;

- бул. „Тодор Александров” между бул. „Кн. Мария Луиза” и бул. „Христо Ботев”;

- бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

- ул. „Позитано“ между ул. „Лавеле“ и бул. „Витоша“

- ул. „Алабин” и ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Витоша” и ул. „Г. С. Раковски”;

- ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“;

- ул. „Солунска“ и ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Ангел Кънчев“;

- ул. „6-ти септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

- ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- ул. „Г. С. Раковски” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Кн. Александър Дондуков”;

- ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кракра”;

- ул. „Московска” между ул. „Дунав” и ул. „11-ти август”;

- ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”;

От 07:00 часа до приключване на маратона на 12.10.2025 г. по:

- бул. „Цар Освободител“ между ул. „Г.С. Раковски“ и бул. „Васил Левски“;

- бул. „Васил Левски“ между бул. „Цар Освободител“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“;

- пл. „Независимост“;

- бул. „Кн. Мария Луиза” между бул. „Тодор Александров” и ул. „Козлодуй”;

- пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Сливница“ в посока пл. „Сточна гара“ между ул. „Кн. Борис I“ и пл. „Лъвов мост“;

- бул. „Сливница“ в посока ж.к. „Люлин“ между ул. „Будапеща“ и пл. „Лъвов мост“;

- ул. „Поп Богомил“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария Луиза“;

- ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария Луиза“;

- ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария Луиза“;

- ул. „Екзарх Йосиф“ между ул. „Сердика“ и бул. „Кн. Мария Луиза“;

- бул. „Кн. Александър Дондуков“ между пл. „Независимост“ и ул. „Бачо Киро“ и между бул. „Васил Левски“ и моста „Чавдар“;

- бул. „Витоша” между бул. „Тодор Александров” и бул. „Александър Стамболийски”;

- бул. „Тодор Александров” и бул. „Царица Йоанна“ между бул. „Кн. Мария Луиза” и бул. „Панчо Владигеров”;

- бул. „Александър Стамболийски” между бул. „Витоша” и бул. „Христо Ботев”;

- ул. „Позитано“ между ул. „Лавеле“ и бул. „Витоша“

- ул. „Алабин” и ул. „Ген. Гурко“ между бул. „Витоша” и ул. „Г. С. Раковски”;

- ул. „Иван Денкоглу“ между ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Граф Игнатиев“;

- ул. „Солунска“ и ул. „Дякон Игнатий“ между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Ангел Кънчев“;

- ул. „6-ти септември“ между ул. „Аксаков“ и бул. „Цар Освободител“;

- ул. „Цар Шишман“ между ул. „Аксаков“ и пл. „Народно събрание“;

- ул. „Иван Вазов“ между ул. „6-ти септември“ и ул. „Г. С. Раковски“;

- ул. „Г. С. Раковски” между ул. „Ген. Гурко” и бул. „Кн. Александър Дондуков”;

- ул. „Оборище” между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Кракра”;

- ул. „Московска” между ул. „Дунав” и ул. „11-ти август”;

- ул. „11-ти август” между ул. „Московска” и пл. „Св. Александър Невски”;

- ул. „Джордж Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Кн. Борис I“ между бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Пиротска“;

- ул. „Лавеле“ между бул. „Тодор Александров“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Цар Самуил“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Братя Миладинови между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- бул. „Христо Ботев между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Софроний Врачански“ между ул. „Пиротска“ и пл. „Възраждане“;

- ул. „Антим I“ между пл. „Възраждане“ и ул. „Пиротска“;

- ул. „Отец Паисий“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Странджа“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Средна гора“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Опълченска“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Шар планина“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Осогово“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Брегалница“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Българска морава“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Овче поле“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Одрин“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „инж. Иван Иванов“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Алдомировска“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Перник“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Димитър Петков“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Царибродска“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Зайчар“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- бул. „Константин Величков“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Индже войвода“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Александър Стамболийски“;

- ул. „Хисаря“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Зографски манастир“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Коньовица“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Теодосий Синайски“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Никола Сукнаров“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- бул. „Вардар“ на изход към бул. „Тодор Александров“;

- ул. „Булина ливада“ на изход към бул. „Царица Йоанна“;

- бул. „д-р Петър Дертлиев“ между бул. „Джавахарлал Неру“ и сливница

- ул. „Луи Пастьор“ между бул. „Джавахарлал Неру“ и ул. „Ген. Казимир Ернрот“

- ул. „Ген. Асен Николов между царица иоанна и ул. „Ген. Казимир Ернрот“

- ул. „Добри Немиров“ на изход към бул. „Царица Йоанна“;

- моста „Чавдар“

- бул. „Владимир „Вазов между моста „Чавдар“ и ул. „Васил Кънчев

- ул. „Ильо войвода“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Скайлер“;

- ул. „Черковна“ между ул. „Е. Симидчийска“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Острово“ между ул. „Макгахан“ и бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „ Тодорини кукли“ между бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Петрохан“;

- ул. „Баба Вида“ на изход към бул. „Владимир Вазов“;

- ул. „Панайот Волов“ между ул. „Врабча“ и ул. „Чаталджа“;

- ул. „Кракра“ на изход към бул. „Кн. Александър Дондуков“;

- ул. „Бяло море“ между бул. „Кн. Александър Дондуков“ и ул. „Чаталджа“;

- ул. „Малкара“ между бул. „Кн. Александър Дондуков“ и ул. „Чаталджа“;

- ул. „Злетово“ между бул. „Ген. Данаил Николаев“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“;

- ул. „Поручик Пачев“ между ул. „Тракия“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“;

От 04:30 ч. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. се разрешава влизането на колите на Обществения транспорт по ул. „Пиротска“ между бул. „Христо Ботев“ и ул. „Одрин“.

