В събота и неделя – 11 и 12 октомври, центърът на София ще бъде затворен за автомобили за провеждането на традиционния „Маратон София 2025”.

Има и промени в движението на много линии на градския транспорт, които може да видите на сайта на Центъра за градска мобилност. Засега има конкретна инофрмация за движението на линиите в събота – 11 октомври.

Има и ограничения за престоя и паркирането в центъра на софия още от петък.

Маратонът ще се проведе по следните маршрути:

На 11.10.2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 5 км.:

„Старт“ в 09.45 ч. пред Национална художествена галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“ –ул. „15-ти ноември“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

На 12.10.2025 г. маршрут на „Маратон София 2025“ за 21 и 42 км.:

Старт“ 9.30 ч. на 42 км., 9.30 на 21 км. и. – от Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. „Царица Йоанна“ до тунел Люлин, на кръстовището с бул. „д-р Петър Дертлиев“ надясно 100 метра и обратно по бул. „Царица Йоанна“ до малкия светофар на БИЛА Люлин, обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ - ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“–ул. „15-ти ноември“ - бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър I“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2025“ за 10 км. на 12.10.2025 г.:

„Старт“ в 9.10 на 10 км - старт пред Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Кн. Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“ до бул. „Христо Ботев“ и обратно по бул. „Тодор Александров“ до бул. „Витоша“ – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ - ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Кн. Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ - ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“ - бул. „Кн. Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Св. Александър Невски“– ул. „15-ти ноември“ - бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Кн. Александър I“ финал.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

От 20 часа на 07.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на ул. „Кн. Александър I” между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“.

От 08.00 часа на 10.10.2025 г. до приключване на мероприятието на 12.10.2025 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

Над 8000 души от 66 държави са се регистрирали да участват в спортното събитие.

