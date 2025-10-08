Рекорд за тазгодишния софийски маратон - 8000 участници от 66 държави застанат на старта в различни дисциплини този уикенд. Началото на събитието ще бъде дадено на площад "Александър Батенберг", там ще бъде и финалът.

В събота бегачите ще се надпреварват на 5-километров маршрут. А в неделя ще се състезават на 10, 21 и 42 километра. Раздаването на стартовите пакети и номера започва днес.

По думите на организационният директор Анатоли Илиев засиленият интерес към 42-рото издание на софийския маратон се дължи на добрата организация и на новата визия на събитието.

„Ние стартирахме с нов сайт, продължихме с направата на всякакви нови зони. Постарахме се индивидуалните пакети да бъдат много атрактивни“, обясни той.

Над 20 партньори на събитието ще изложат своите продукти в EXPO-то, където бегачите могат да вземат стартовите си пакети.

„Заради краткото време, в което започнахме организацията, не вярвах, че ще имаме такъв международен интерес - 66 държави, над 1000 участници от чужбина“, обясни Анатоли Илиев.

„Трасето на маратона е хубаво - това е право тресе, на което могат да се постигат добри резултати. На моста „Чавдар“ има леко изкачва, но трасето е доста добро“, коментира Христо Копанаров, който е запален бегач.

„Аз се радвам, че действително организаторите предприеха мерки, с които да направят всичко в този маратон удобно за бегачите. адвам се, че в крайна сметка всички заедно направихме така, че маратонът да бъде атрактивен за всички. Общината също се включи чрез фондацията си „София - столица на спорта“, чрез Общинския съвет, както и администрацията. Метрото ще бъде с делнично разписание“, коментира Христо Копанаров.

„Отвори се втората лента под моста за „Люлин“, за да може в две ленти маратонът да е удобен за всички. Затварянето на движението е доста мащабно“, отбеляза той.

По думите му общината и организаторите заедно правят така, че „маратонът да не е едно чуждо тяло в града“, а да се впише в него и да бъде удобно за всички - и за жителите на града.

„Макар да има определени неудобства, сме създали и сцени за тях, така че всички да се чувстват като на празник“, посочи Христо Копанаров.

