dalivali.bg
София
сега Облачно 24°
13 Разкъсана облачност 26°
14 Разкъсана облачност 26°
15 Разкъсана облачност 23°
16 Краткотраен дъжд 22°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
България

В навечерието на 15 септември: Всеки родител на първокласник трябва да отдели поне 250 лв.

Екип на bTV направи проверка колко струват най-необходимите ученически пособия

Александра Ничева

Публикувано в  12:45 ч. 31.08.2025 г.

Остават Две седмици до 15 септември и започна трескава подготовка на родители, учители и ученици. Екип на bTV провери колко струва тази година всичко необходимо за първокласниците.

Списъкът с материалите за малките ученици обикновено включва тетрадки, подвързии и етикети, моливи, флумастери, спортен екип за физическо, както и чертожни инструменти.

Снимка: bTV

Нашата справка показва, че най-скъпи са ученическите раници, които са от 60 до над 200 лева. Тетрадките от 20 листа са между 0,80 лв. до 1,50 лв. За часовете по изобразително изкуство родителите трябва да отделят между 40 и 70 лв. Цената за спортното облекло, което включва тениска, маратонки и екип зависи от избора, но най-икономичните варианти започват от 100 лева.

Така общата сметка показва, че всеки родител на първокласник трябва да отдели поне по 250 лева, за да подготви детето си. Има и допълнителни разходи - като униформа и обувки, например. 

Недостиг на класни стаи: Столично училище ще ползва също танцова зала и партиен клуб

С вълнение 6-годишната Андреа чака първия учебен ден. С майка ѝ са изготвили списък, а бюджетът им е 300 лв. Освен списък Андреа и майка й влизат в книжарницата и с бюджет -  300 лева. И пазарът започва. Купуват 20 тетрадки за общо 18 лв. Андреа избира и несесер с най-необходими неща – цветни моливи и флумастери. Цената е 40 лева. Освен това - нужни са и водни бои, пастели и чертожни инструменти.

Снимка: bTV

„За момента се купуват все още тези раници тип „куфар“, с твърдите страни. Моето мнение е, че децата са по-малки и твърдата раница я оставяш на земята, тя не се въргаля и цапа“, каза Иван, продавач-консултант.

На такъв тип раница се спират и Андреа и майка ѝ. Цената е 99 лв. Взимат още кутия за храна, която струва 35 лв. С това списъкът е изпълнен. Крайната сума е 259 лв.

Снимка: bTV

Разходите обаче не свършват дотук. „Необходими са още около 165 лв.  за самите униформи и спортно облекло. Вече допълнителните дрехи, провеждат им екскурзии, заниманията по спорт, танци също се доплащат“, каза Симона, майка на Андреа.

Бъдещата първокласничка от сега има и любими предмети: „Математика и рисуване. Малки неща мога да чета и да пиша вече се уча“, обясни момичето.

„Помощ! Детето ми не е прието в 1. клас“: bTV провери има ли недостиг на места в София

За подготовката на детето си, всеки родител на ученик от начален етап, както и в 8. клас, има право на еднократна помощ от 300 лева. За да я получи, трябва да подаде декларация в районната си дирекция по социално подпомагане до 15 октомври.

Снимка: bTV

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Румен Радев: Извършва се брутална чистка в ДАНС, службата се превръща в бухалка

Румен Радев: Извършва се брутална чистка в ДАНС, службата се превръща в бухалка
Никола Николов – Паскал посочил Асен Василев и Бойко Рашков като участници в контрабанден канал

Никола Николов – Паскал посочил Асен Василев и Бойко Рашков като участници в контрабанден канал
Започна 4-дневното посещение на Владимир Путин в Китай

Започна 4-дневното посещение на Владимир Путин в Китай

Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Тежка катастрофа между Бели извор и Враца, пътят е затворен

Тежка катастрофа между Бели извор и Враца, пътят е затворен
Тази сутрин
Снимка: Ексклузивно пред bTV - Кралете на операта
Ексклузивно пред bTV - Кралете на операта
Снимка: Какво е "хранене на дълголетието"?
Какво е "хранене на дълголетието"?
Снимка: Безводие в Плевен: Родители се тревожат за началото на учебната година, граждани готвят протест в неделя
Безводие в Плевен: Родители се тревожат за началото на учебната година, граждани готвят протест в неделя
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест