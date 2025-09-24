Николай Маджаров, син на прокурора от Апелативна прокуратура-Бургас Валентина Маджарова, остава за постоянно в ареста.

Варненският окръжен съд потвърди днес мярката му, определена на първата инстанция.

Маджаров беше задържан при спецакция на ГДБОП-Бургас, при която беше разбита наркооранжерия в село Драка, община Средец, и беше иззета 50 килограма марихуана.

Още на първа инстанция стана ясно, че 31-годишният Маджаров признава стореното и съдейства на органите на реда.

Днес обаче Варненският окръжен съд прецени, че ако мярката му бъде изменена с по-лека, има опасност да извърши друго престъпление, поради което го остави в ареста.

След задържането на прокурорския син изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

После и разглеждането на мярката на Маджаров беше прехвърлено във Варна заради отвод на съдиите в Средец.

