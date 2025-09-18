Мярката за неотклонение на 31-годишния Николай Маджаров, син на прокурора от Апелативна прокуратура-Бургас - Валентина Маджарова, ще бъде гледана в Районния съд на Варна.

След отводи на съдиите от Районен съд – Средец Върховният касационен съд определи Районен съд – Варна да разгледа четирите дела.

Върховните съдии посочват като аргумент за промяна на подсъдността декларираните от районните съдии от Средец приятелски и колегиални отношения с майката на обвиняемия.

Предстои магистратите да решат кой съд да разгледа искането на прокуратурата Николай Маджаров да бъде оставен за постоянно в ареста.

В началото на седмицата Маджаров беше арестуван при спецакция на ГДБОП-Бургас с 50 килограма марихуана, а изпълняващият функциите на главен прокурор Борислав Сарафов разпореди разследването да се води от варненската Районна прокуратура, за да се гарантира безпристрастност.

