Утре ще посрещнем на родна земя националните ни волейболните вицешампиони.

Всеки, който иска да ги уважи, ще има тази възможност след 17:00 ч. пред „Александър Невски“, където ще има открита сцена и шоу.

Ето и точно как ще протече програмата:

Около 17:00 – 18:00 – на екраните на площад „Александър Невски“ ще се излъчват кадри от мачовете на националния отбор на България на Световното първенство, съчетани с музикална програма. Сред артистите са Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Около 17:30 – парад с открит автобус на волейболните герои на България. Ще започне от площад „Независимост“ и ще свърши на площад „Александър Невски“.

Около 18:00 – начало на церемонията по посрещане на героите. Водещи ще са спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов.

Церемонията ще е стегната, за да не бъдат изтощавани допълнително момчетата. Но всеки от тях ще каже по няколко думи на хората на площада.

Церемонията ще завърши с голямо отборно селфи и изпълнение на We Are The Champions.

Организация за посетители

Зоната около площад „Александър Невски“ ще е със свободен достъп през целия ден.

Няма да има КПП-та, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да се внася пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие. Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение за това.

Затворени улици и организация на движението

През деня по преценка на СДВР улиците около площад „Александър Невски“.

По преценка на СДВР – бул. „Цар Освободител“ и околните улици преди минаването на парада.

