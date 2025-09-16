Утре ще стане ясна структурата на Националния борд по водите. Той ще даде по-голяма яснота, устойчивост и последователност в управлението на водите. Решенията на проблемите ще бъдат ясно и конкретно адресирани. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерски съвет след първото заседание на Националния борд.

Работата му ще бъде в две направления – конкретни решения за проблемните региони и стратегически дългосрочни решения за цялата страна. И ще бъде съсредоточена в целенасочени инвестиции във ВиК мрежата, разработването на нови водоизточници и управлението на речните корита, като качеството на водата е важна част от дейността, стана ясно още по време на брифинга.

Министър Иванов поясни, че съгласно нормативните разпоредби водата за промишлени нужди не може да бъде пусната в експлоатация за питейно-битови цели и затова всички действия изискват обединена и целенасочена експертиза.

Снимка: МРРБ

„Очакваме всички засегнати институции и лица, включително извън изпълнителната и местната власт, да участват активно при вземането на решенията и най-вече при тяхното изпълнение, в противен случай ще се завъртим в омагьосан кръг“, информира Иванов.

Предстои да бъде избран председател на Националния борд, като следващо заседание се очаква още другата седмица.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK