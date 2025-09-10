Уран над нормата в някой зони на Хасково удължи забраната за пиене и готвене от чешмите.

Пред сградата на ВиК Хасково е позиционирана една от стационарните водоноски, която осигурява качествена вода на Хасково - пълна е с вода. През май във водата на Хасково бе отчетено завишение на уран, оттогава бе забранено ползването на водата за битови нужди.

Последва ново изследване на водата, резултатите вече са факт, индикативната доза вече е в норма, но в 4 от 9 проби от краен потребител в три квартала на Хасково е отчетен уран над нормата. При норма 30 милиграма на литър са отчетени 31,7-40 милиграма на литър.

Това събра службите на ново заседание, на което беше решено от ВиК да почистят един нов сондаж, който всъщност да включат във водопреносната мрежа, за да може да стане микс на водата, а от областна администрация изискаха от ВиК да направи карта на водоснабдяването на Хасково, така че да бъде прецизирана забраната на РЗИ, защото в момента не във всички зони на Хасково водата не отговаря на качеството и може да се пие, но за съжаление забраната важи в цяло Хасково заради отчетения уран на 4 места.

Припомняме, че проблемът с водата в Хасково не е никак нов. През 2016-та и 2017-та градът дълго време беше на воден режим, а след това търсеше алтернативи с нови сондажи и водопроводи. 8 години по-късно Хасково продължава да има проблеми с водата.

