Уран над нормата в някой зони на Хасково удължи забраната за пиене и готвене от чешмите

В четири от девет проби има отчетено превишение на естествен уран

Снимка: iStock

Мария Георгиева

Публикувано в  20:15 ч. 09.09.2025 г.

Уран над нормата в някой зони на Хасково удължи забраната за пиене и готвене от чешмите, въведена заради завишена индикативна доза през месец май и събра службите на спешно заседание при Областния управител на Хасково.

Последните изследвания на водата на Хасково показват, че по показател "индикативна доза" стойностите вече са в норма, но в четири от девет проби има отчетено превишение на естествен уран.

РЗИ с предписание да не се пие и да не се готви с водата в Хасково

Според данните на РЗИ-Хасково при норма 30 mg/l в проба от краен потребител в квартал „Хисаря“ е измерена 31,7 mg/l.

В квартал „Болярово“ е отчетена стойност 30,6 mg/l, от чешма в „Кенана“ са измерени 39,5 mg/l, а в село Въгларово – 40 mg/l.

Заради тези превишения забраната водата от чешмите в Хасково да бъде използвана за пиене и готвене, наложена през месец май, остава в сила.

Авария остави половината Хасково и още 6 села без вода

В съвещанието при областния управител е решено ВиК-Хасково да предостави карта на града със зоните за водоснабдяване, за да се обсъдят варианти за прецизиране на мерките на РЗИ за ограничаване ползването на вода от мрежата в Хасково.

В момента в по-голяма част от Хасково няма отчетени отклонения в качеството на водата, но заради четирите проби в конкретни зони със завишен уран забраната важи за цяло Хасково.

Уранът в Хасково вече е в норма, но от ВиК искат увеличаване на цените

Управителят на ВиК-Хасково е съобщил, че от утре започва почистване на кладенец от зона "Узунджово". След това ще бъдат направени тестове на водата от него.

Ако пробите отговарят на изискванията, ще се пристъпи към процедури за узаконяването на кладенеца. Водата от него ще бъде включена във водопреносната система на Хасково за сметка на някои от кладенците с повишено съдържание на естествен уран. Към момента Хасково се водоснабдява от над 70 кладенци.

