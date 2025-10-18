Обявиха ден на траур в понеделник в община Созопол заради тежката катастрофа, при която загинаха трима младежи на пътя Созопол - Бургас. Автомобилът е управлявало 18-годишно момче, което взело книжка предишния ден.

18-годишният водач, който е от село Зидарово, губи контрол над автомобила си около 23 часа на главния път между Созопол и Черноморец.

Инцидентът става на прав участък. Шофьорът губи управление и се удря в крайпътното дърво.

На място загиват шофьорът и пътуващият на задната седалка 17-годишен германски гражданин.

С линейка към болницата в Бургас е откаран вторият пътник, седящ на предната дясна седалка – също 17-годишен младеж. Той е починал на път за лечебното заведение.

Трагичната катастрофа се случва ден, след като пълнолетното момче взима свидетелство за управление.

"Практически неговият стаж като шофьор е нула дни. Той няма абсолютно никаква опитност", каза Цветелина Рандева, говорител на ОД на МВР-Бургас и инспектор по превенция "Пътна безопасност".

Повечето шофьори казват, че ограниченията в този участък се спазват, но има и нарушители.

В родното място на загиналия шофьор хората са покрусени.

„Уникално дете. Учеше до обяд. След обяд ходеше да работи. Взима книжката на обяд и чичо му казва: „Данчо, много ти се моля, карай внимателно.“ Той се е прибрал в Созопол и казал: „Чичо, аз се прибрах и паркирам колата. И после вече според мен може би тези двете момчета, с които е бил, може да са му казали: „Приятел, дай да пробваме колата“, казва Петър Динев, съсед на загиналия 18-годишен младеж.

„Познавам го момчето лично Данчо, много добро момче. Само баща има, майка няма - и тя е загинала в катастрофа. Ето минаха няколко години и той“, разказва Ивайло Иванов.

„Единият искаше да бъде футболист. Другият да стане военен, но нашето безхаберие ги уби. Това е истината. Аз имам само едно питане - къде е промяната в закона, която толкова толерираха, че ще я приемат, когато е нов шофьор, че една година ще бъде с придружител“, попита кметът на село Зидарово Христо Бардуков.

Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство, а транспортният министър Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач, причинил катастрофата.

