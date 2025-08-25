4-годишният Мартин, който беше ударен от АТВ в „Слънчев бряг“, беше успешно транспортиран от Бургас в София.

Екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ ) извърши успешно мисия от Сливен до Бургас и от Бургас до София за транспортиране на дете, пострадало при тежък инцидент, съобщиха от (ЦСМПВ ).

На сигнала, подаден към Координационната централа, се отзовават д-р Людмила Петрова и медицинска сестра Христо Велев. Заедно с пилотите капитан Иван Старчев и капитан Наско Арнаудов те извършват полета от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха (РБСМПВ) в Сливен, до болничната вертолетна площадка на УМБАЛ–Бургас, уточниха от центъра.

Вертолетът излетя малко преди 13 ч. от Бургас и кацна на площадката на болница „Света Екатерина“ към 14:30 ч.

Оттам детето бе поето от екип на Спешна помощ в София и транспортирано с линейка до болница „Пирогов“, където ще продължи лечението му.

Лекарите в Бургас се бориха 12 дни за живота на 4-годишното момче. То беше ударено от АТВ заедно с 35-годишната му майка Христина в пешеходна зона.

Младата жена е в мозъчна смърт, а детето все още е в много тежко състояние и е в кома.

